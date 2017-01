Paola Pinheiro Astcemp “Promete surpreende à todos'' Nome Paola Rodrigues Pinheiro Idade / Signo 19 anos, Peixes Medidas 1, 70m de altura, 60 quilos Formação Graduanda em dança da UFPA/ professora/bailarina Facebook | Instagram

Histórico Quando tinha 9 anos, a Candidata da Astcemp,Paola Pinheiro, venceu o concurso Rainha das Rainhas Mirin. 10 anos depois ela volta a participar, de concursos de beleza, desta vez, na disputa pelo título do Rainhas das Rainhas 2017. Ser campeã do concurso adulto se tornou um objetivo desde então. Estudante de dança na UFPA e bailarina, ela mudou completamentamente a rotina, com uma preparação rigorosa, desde maio do ano passado. Paola é do signo de peixes e promete surpreender à todos.

