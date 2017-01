Marina Thomáz Tênis Clube “Promete entrar na disputa com toda garra” Nome Marina da Glória Maranhão Thomáz Idade / Signo 27 anos, Capricórnio Medidas 1,65m de altura, 60 quilos Formação Administradora Facebook | Instagram

Histórico Mais uma atleta irá representar o tenis clube na disputa do Rainha das Rainhas do Carnaval 2017. Maria Thomáz é uma das melhores do clube e também pratica musculação, ponto a favor em relação ao preparo físico para encarar a academia. Quando não está na quadra a bela prefere ficar em casa assistindo séries ou lendo. Este é o primeiro concurso de beleza que Marina participa, porém ela promete entrar na disputa com toda garra.