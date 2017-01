Marclisa Souza CEPE “ ... ” Nome Marclise Jennifer Idade / Signo 18 anos, Virgem Medidas 1,68m de altura, 56 quilos Formação Estudante / ensino médio completo Facebook | Instagram

Histórico Marclisa sempre sonhou em participar do concurso Rainha das Rainhas do Carnaval. A jovem de 18 anos, 1.68 de altura já disputou outros títulosde beleza, entre eles, o de Garota Verão, também promovido pelas ORM. A candidata adora cuidar do físico e dançar. Nas horas vagas, ela prefere ler ou fotografar. Marclise é do signo de virgem, e, como toda virginiana se mantem calma e confiante nesta disputa.