Elaine das Chagas COPM “Promete encantar o público” Nome Elaine das Chagas Barros Idade 23 anos , Cancer Medidas 1,57m de altura, 52 quilos Formação Estudante de Educação Fisica Facebook | Instagram

Perfil A candidata da COPM é estudante de educação física e já possui intimidade com os palcos. A bailarina sonha em participar do Rainhas desde criança e está se preparando intensificamente com academia e tratamentos estéticos. Elaine já participou de outros concursos de beleza e promete encantar o público na sua apresentação do Rainhas.