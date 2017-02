Alessandra Mendonça Clube dos Advogados “” Nome Tereza Haianne Souza Araújo Idade / Signo 19 anos, Escorpião Medidas 1,60m de altura, 53 quilos Formação Estudante de Direito Facebook | Instagram

Histórico natural de breves, Ilha do Marajó a representante do clube dos advogados nunca participou de concursos de beleza, mas esta foçada em sua preparação que começou no ano passado. Ela conta que mudou a alimentação e passou a fazer musculação. O Rainhas sempre foi um sonho para Alessandra que revelou que imitava a coreografia das candidatas à frente da televisão. Nas horas vagas ela prefere ler e descansar.