Empresária, ex de Zezé di Camargo, foi liberada no início da noite - por volta das 20h30

Por: Ego

Em 06 de janeiro, 2017 - 20h01 - Celebridades

Zilu Camargo, que bateu o carro na manhã desta sexta-feira, 6, após passar mal no volante, teve alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no início da noite, por volta das 20h30. A informação da alta da ex-mulher de Zezé di Camargo foi confirmada por sua assessoria de imprensa. Mais cedo, ela recebeu visita dos filhos, Camilla e Igor, que aguardaram a saída da mãe do hospital.

Em conversa com o EGO nesta tarde, Igor Camargo, filho da empresária, tranquilizou os fãs da mãe: "Não teve nada sério, ela está bem."

Agentes da Polícia Militar envolvidos na ocorrência contaram ao EGO que Zilu passou mal, perdeu a direção e bateu sua BMW branca em outro veículo que estava estacionado, um Chevrolet Agile. A mãe de Wanessa Camargo - que estava sozinha no momento do ocorrido - alegou que estava em jejum porque iria fazer exames. Ela foi levada ao hospital pelo serviço do SAMU e, o carro, rebocado por uma seguradora.

Veja comunicado sobre o acidente de Zilu:

"A empresária Zilu Camargo teve um mal súbito hoje quando estava indo fazer exames de rotina. Ela desmaiou e colidiu com outro carro. Foi socorrida e conduzida para o hospital Albert Einstein em Alphaville onde realizou vários exames. No momento está num quarto em observação."