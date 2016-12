Graciele diz que Zezé nunca escondeu relação

Em 27 de dezembro, 2016 - 01h30 - Show

Apontada como a principal responsável pela separação de Zezé Di Camargo e Zilu, Graciele Lacerda usou sua página no Instagram para se defender.

Na rede social, a namorada do sertanejo bateu boca com seguidores e resolveu desabafar. Acusada de acabar com a união de mais de 30 anos, a capixaba disse que Zilu já sabia do envolvimento dela com Zezé: “Pelas costas sua. Porque dela (Zilu) nunca foi. Ela sabia desde o início.

