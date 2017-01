Ex-mulher de Zezé di Camargo compartilhou foto em rede social neste domingo, 8

Por: Ego

Em 08 de janeiro, 2017 - 15h28 - Celebridades

Zilu Camargo deixou hospital neste domingo, 8, e fez desabafo em rede social dois dias após acidente de carro: 'Saindo do hospital, sem tala, sem colar no pescoço, e pronta para seguir em frente. Só alegria, graças a Deus! Obrigada Deus! Ninguém toca naquele que é ungido pelo Senhor. Em Tudo Dai Graças A Deus", escreveu ela, ao compartilhar imagem sorridente e com flores vermelhas no colo.

A ex-mulher do cantor Zezé di Camargo sobreu acidente na última sexta-feira, 6, e bateu sua BMW nas proximidades do Alphaville Tênis Clube, em Barueri, na Grande São Paulo, após passar mal no volante.

Zilu estava sozinha no momento do acidente e alegou que estava em jejum porque iria fazer exames. Levada ao hospital pelo serviço do SAMU, ela passou por exames no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e transferida para o Hospital Sírio-Libanês, também em São Paulo, onde passou o fim de semana.