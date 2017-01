Durante a posse, prefeito reeleito de Belém anuncia medidas econômicas

Por: O Liberal

Em 02 de janeiro, 2017 - 07h37 - Belém

O prefeito reeleito de Belém, Zenaldo Coutinho (PSDB), e o vice-prefeito, Orlando Reis (PSB), tomaram posse ontem na Câmara Municipal de Belém para o mandato 2017-2020. A sessão solene foi comandada pelo novo presidente do Legislativo Municipal, o vereador Mauro Freitas (PSDC). Antes de Zenaldo e Orlando, foram empossados 34 dos 35 vereadores de Belém. O vereador Dr. Chiquinho (PSOL) não compareceu à sessão.

Zenaldo Coutinho externou sua emoção ao iniciar seu 10º mandato em 34 anos de vida pública e destacou que, para enfrentar a crise econômica, terá de adotar corte de gastos na Prefeitura de Belém. "Nós temos várias medidas, medidas de economia, de contenção absoluta, de maneira mais intensa sempre, com redução da máquina administrativa. Maior eficiência na máquina arrecadadora, não aumentando impostos, mas aumentando o alcance para o sonegador, para aquelas pessoas que não estão contribuindo, ou seja, aumentar a base contributiva, sem precisar aumentar impostos. Ingressar em juízo, também, com algumas possibilidades; há, inclusive, recursos do Fundeb que nós estaremos em breve buscando, além de que estamos questionando a distribuição da quota-parte do ICMS", destacou o prefeito.

O prefeito rebateu a informação de que seu gabinete tem um orçamento de R$ 14 milhões. Zenaldo Coutinho afirmou que se trata de uma falha de abordagem, de análise, argumentou que ao se referir ao gabinete da PMB ali se incluiu o Promaben, programa de obras da área da Estrada Nova. "Então, acaba misturando, e se tem o entendimento de que gabinete é aquela figura de onde se tem a mesa do prefeito. Não é isso. Você tem uma série de programas que estão vinculados orçamentariamente ao gabinete, mas que são atividades finalísticas, que estão na população, em açãos direta com a comunidade", pontuou.

Sobre a chegada do período das chuvas fortes em Belém, o prefeito Zenaldo Coutinho afirmou que a Prefeitura pretende reforçar as equipes de saneamento tanto de limpeza manual quanto de dragas, nos meses de janeiro e fevereiro, visando a limpeza mais intensificada dos canais da cidade. Zenaldo Coutinho que os recursos para essas ações integram o orçamento municipal.

PARCEIROS

Zenaldo Coutinho afirmou que pretente atuar em parceria com os governos federal e estadual e com a Câmara Municipal de Belém, além de lideranças comunitárias e igrejas. O prefeito defendeu um mutirão contra a violência em Belém, não apenas no sentido de combate policial, mas com trabalho social, levando políticas públicas em particular para os jovens de famílias de baixa renda. A Prefeitura terá foco no aspecto econômico, para gerar renda aos cidadãos.

Outra área de atuação será o ordenamento da cidade. "Nós estamos mandando já no início do período legislativo um projeto para a Câmara Municipal, criando a Secretaria de Ordem Pública. Será uma secretaria voltada paras a proteção dos espaços públicos, que devem ser de todos, a exemplo das calçadas, de acordo com o nosso Código de Posturas, contra o lançamento irregular de lixo na cidade, que deverá ter um combate muito mais intenso. E a continuidade de obras, como o BRT, as da Bacia da Estrada Nova, do Paracuri, incluindo outras que nós queremos iniciar, mas, sobretudo, atuando mais intensamente na economia e em um grande mutirão pela paz", disse Zenaldo Coutinho. Ele destacou que o uso de recursos a mais com saúde e educação estão dentro das possibilidades de remanejamento de verbas da administração pública municipal.

Logo após a sessão solene na Câmara Municipal de Belém, Zenaldo e o vice-prefeito Orlando Reis foram até um palanque em frente à sede do Legislativo Municipal. O prefeito e autoridades foram saudados por um público de centenas de pessoas. Ao se pronunciar, o prefeito agradeceu a confiança dos eleitores.