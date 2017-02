LEVEZA “Maré Lançante” atraiu bom público, ontem, para a Igreja de Santo Alexandre

Por: Da Redação

Em 16 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Atualidades

O prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, lançou na noite de ontem o seu segundo livro de poesias intitulado “Maré Lançante”. A publicação com 111 poesias foi lançada na Igreja de Santo Alexandre, no Complexo Feliz Luzitânia, bairro da Cidade Velha. Com discurso poético desenvolvido com simplicidade, leveza e emoções, o autor trata de temas como infância, saudade, família e morte.

Para Zenaldo Coutinho, o momento do lançamento foi feliz por reunir diversos amigos das mais variadas origens. “Estou muito feliz pela quantidade de amigos das mais diferentes origens que vieram compartilhar este momento especial, dos meus sonhos, das nossas reflexões sobre vida e morte e das nossas indignações diante de tantos episódios do Brasil contemporâneo.