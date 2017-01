Único novo nome é o de José Capeloni Junior, que vai assumir a Sefin

Ao longo dessa semana, o prefeito reeleito de Belém, Zenaldo Coutinho, empossado no último domingo, 1, deve focar o trabalho nas mudanças em seu secretariado. Até agora, o único nome anunciado é o de José Batista Capeloni Junior, atual gerente geral do Setor Público e ex-superintendente regional do Banco do Brasil, que vai assumir a Secretaria Municipal de Finanças (Sefin). Ele substituirá Nazaré Costa, que passa a ser titular da Secretaria Municipal de Gestão (Segep), onde já havia ocupado o cargo de diretora-geral. No entanto, o comando de outros órgãos da administração direta e indireta do município também deve mudar, mas os nomes dos novos titulares serão anunciados ao poucos, separadamente.

Uma das principais novidades na reestruturação administrativa da Prefeitura de Belém é a criação da Secretaria de Ordem Pública, anunciada por Zenaldo durante a cerimônia de posse. A nova pasta, conforme explicou o prefeito naquela ocasião, ficará responsável por questões que envolvam agressão ambiental de espaço público ou que ferem o código de posturas e a limpeza urbana. "Ela terá ação rigorosa na proteção dos espaços públicos e do meio ambiente e qualidade de vida, com um papel muito forte de punição", disse.

Além disso, haverá a fusão da Fundação Cultural de Belém (Fumbel) com a Coordenadoria Municipal de Turismo do município de Belém (Belemtur). "Temos essa necessidade de fazer esse trabalho integrado das manifestações nossas culturais com nossos atrativos turísticos", disse o prefeito, em entrevista à TV Liberal em 21 de dezembro.

Todas essas mudanças foram anunciadas por Zenaldo Coutinho após eleito e confirmadas pela Prefeitura, ontem. Falta apenas serem oficializadas e os nomes dos novos titulares desses órgãos serem anunciados - inclusive dos órgãos que não sofrerão reestruturação, mas devem mudar de comando. A prefeitura de Belém informou que ainda não há previsão de quando esse processo será finalizado e a expectativa é que o prefeito não faça um anuncio único de todas as mudanças, mas que as informações sejam repassadas aos poucos, na medida em que as alterações forem sendo feitas.

No caso da criação da Secretaria de Ordem Pública, por exemplo, Zenaldo Coutinho informou, durante a sua posse, que encaminhará o projeto à Câmara Municipal, para ser analisado pelos vereadores.

Primeiro nome anunciado até o momento, José Batista Capeloni Junior, que assume a Sefin, é natural de Santarém, formado em Engenharia Civil e Direito, com pós gradução em gestão pública, marketing e formação geral para altos executivos. Ele é indicação pessoal de Zenaldo Coutinho.