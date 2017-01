Novo órgão será responsável pelo ordenamento e limpeza de Belém

Por: Redação ORM News

Em 02 de janeiro, 2017 - 15h42 - Belém

O prefeito Zenaldo Coutinho (PSDB) anunciou neste domingo (1º) a criação da Secretaria Municipal de Ordem Pública. O anúncio foi feito durante a posse para o segundo mandato na Câmara Municipal de Belém. O órgão ficará responsável pelo ordenamento e limpeza da cidade.

'Além da conclusão de grandes obras como as do BRT (Sistema Bus Rapid Transit), de macrodrenagem, obras na saúde, educação e da Praça da República, temos a necessidade de imprimir novas políticas. Visando isso, encaminharemos à câmara o projeto da Secretaria de Ordem Pública, no qual estaremos transferindo tudo o que for agressão ambiental de espaço público, que ferir o código de posturas e a limpeza urbana. Ela terá ação rigorosa na proteção dos espaços públicos e do meio ambiente e qualidade de vida, com um papel muito forte de punição', explicou.

O prefeito destacou também que apesar de o município iniciar o ano com restrições financeiras, as parcerias com os governos Estadual e Federal serão de fundamental importância. 'Vamos buscar parcerias, conter gastos desnecessários, coibindo qualquer tentativa de abuso ou apropriação indevida do dinheiro público', disse.