Banda se apresenta nesta quarta-feira (31) no Old School Rock Bar

Por: Redação ORM News com informações de assessoria

Em 30 de agosto, 2016 - 19h30 - Entretenimento

Numa mistura de ritmos que passeiam pelo reggae, ska e ritmos brasileiros misturados com rock é que a banda paraense Zeit lança seu primeiro single “Vai Na Fé, nesta quarta-feira (31), com música disponível no Youtube e também em um show no Old School Rock Bar na Quarta Autoral. O single gravado no Chaar Studio é só o primeira gravação das bandas que já planeja gravar seu primeiro EP todo recheado com esse caldeirão de influências com as letras alegres e positivas.

‘A música Vai na Fé traduz muito bem em sua melodia e letra, o que é a Zeit em sua forma mais transparente e sincera. Ela vai além de uma música dançante, contagiante e de positividade. Ela pra mim é um marco em nossa carreira, pois como sendo o nosso primeiro single, carrega um carinho a mais e uma responsabilidade a mais de chegar e tocar os corações de quem escutar esta música. Se conseguirmos fazê-lo, feito. Estaremos cumprindo nossa missão’, afirma a baterista da banda Melly Rosas.

Ao lado dela a guitarrista Amanda Coelho compõe o time com Milton Fernades, vocalista e guitarrista e Danilo Vasquez, baixo e backing vocal.

‘Vai Na Fé mostra nossa essência pessoal, essa coisa feliz que a gente vive todos os dias com a música e as vertentes que temos. Em cada pedaço dessa música tem uma coisa que acreditamos e algo que a gente gosta, influências diretas dos sons que nos inspiram e isso deve mostrar o porquê de estarmos aqui’, explica Amanda Coelho, guitarrista da banda.

Inspirada principalmente por bandas do cenário Hardcore do Rio de Janeiro como Forfun, Scracho e Dibob, o trabalho autoral da Zeit demonstra grande sinceridade em palavras, timbres e sons.

‘A gente gosta de todos os ritmos e passeia da Bossa Nova ao New Metal e essa abertura musical de todos os integrantes nos ajuda a agregar valor ao nosso som e fazer coisas bem diferentes e verdadeiras. Essa é nossa bandeira a gente gosta de misturar’, explica Milton Fernandes, vocalista e guitarrista da Zeit.

A Zeit tem pouco mais de um ano de existência e lança apenas agora seu primeiro single mas já conquistou um bom espaço na música local e abriu grandes shows como o Forfun e Nx Zero em Belém e o grande evento do Riocore Allstars em Fortaleza-Ce. Além de Milton e Amanda a banda conta com Melly Rossas (bateria) e Danilo Vasques (contrabaixo).

“Zeit, pronúncia "Tzáit" do alemão que significa tempo, é um pouco da do que resume nossa história. Iniciamos dentro de um processo de quatro pessoas que tinham o mesmo sonho de viver da música e até quase desistiram porque demorou muito até chegar a esse encontro ideal e criativo. O tempo tem uma relação muito forte com os quatro então, esse nome tem muito significado”, completa Milton.

Serviço- Ouça "Vai Na Fé" em www.youtube.com/bandazeit. Show no Old School Rock Bar (Antônio Barreto esquina com Almirante Wandenkolk), nesta quarta-feira (31), às 21h. Ingressos R$ 10,00.