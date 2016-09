O treinador disse que o time está com os pés no chão ainda

Extra

Em 11 de setembro, 2016 - 09h19 - Futebol

O triunfo do Flamengo de virada sobre o Vitória em Salvador fez a equipe encostar no Palmeiras na classificação do Campeonato Brasileiro e empolgou a torcida. Se a cada vitória o “cheirinho de hepta” fica mais forte para os torcedores, o técnico Zé Ricardo garante estar com o nariz entupido. O treinador disse que o time está com os pés no chão e sabe que ainda faltam 14 rodadas para o fim da competição.

- Estamos com os pés no chão, faltam muitos jogos, sempre difíceis. A semana foi difícil, mas conseguimos esses seis pontos que eram nosso objetivo. Vitória difícil, para tentar fazer frente contra o Palmeiras - disse Zé Ricardo, lembrando ainda da vitória complicada sobre a Ponte Preta na quarta-feira passada.

Na próxima rodada, o time enfrentará o Palmeiras em São Paulo, em duelo que pode até valer a liderança do campeonato. Para isso, basta que o time paulista não vença neste domingo o Grêmio, em Porto Alegre. Atualmente, Palmeiras e Flamengo estão empatados com 46 pontos.

Para o meia Diego, o Flamengo precisa encarar cada jogo com seriedade, pois tudo só vai ficar mais difícil conforme estiver se aproximando o fim do campeonato.

- Agora, em todos os jogos nós vamos enfrentar dificuldades diferentes e cada ponto vale ouro - afirmou.

Zé Ricardo espera continuar contando com o apoio da torcida.

- Onde quer que joguemos a torcida está presente, vai criando empatia grande, sintonia com os atletas.