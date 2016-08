Treinador volta a escalar Guerrero e Damião juntos durante treino em Santa Catarina

Por: Lance!Net

Em 27 de agosto, 2016 - 19h08 - Série A

A torcida do Flamengo poderá ver Guerrero e Leandro Damião juntos no ataque na partida deste domingo, contra a Chapecoense. Neste sábado, na última atividade antes da partida, Zé Ricardo voltou a escalar, em parte do treino, os dois centroavantes.

O técnico iniciou o treinamento, no CT da Chapecoense, com Guerrero e Damião juntos. No decorrer do trabalho, ele voltou a colocar Everton e Gabriel, que passaram a atuar abertos pelas pontas, com o peruano centralizado no meio da área. Nesta formação usada na partida com o Grêmio, na semana passada, Leandro Damião e Mancuello foram para o time reserva.

Zé Ricardo, porém, não antecipou qual será o time titular para o jogo de domingo, às 16h, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele já havia dito que vê com bons olhos a alternativa de escalar dois jogadores de área.

Nas demais posições, o treinador fez apenas mais uma alteração durante a atividade tática. Já no fim do treino, ele substituiu Willian Arão por Cuéllar.

Alex Muralha, Pará, Réver, Rafael Vaz, Jorge, Márcio Araújo, Diego e Guerrero foram os demais titulares que atuaram durante todo o treinamento.