Jogador chega hoje a Belém para reforçar a defesa azulina, desfalcada para a partida contra o Salgueiro

Por: Redação ORM News

Em 02 de setembro, 2016 - 15h47 - Série C

O zagueiro Renato Justi, 28 anos, é o novo reforço do Clube do Remo para a fase final do Campeonato Brasileiro da Série C. A contratação foi anunciada pelo clube nesta sexta-feira (2).

Justi é paulista e até então atuava no Anápolis. O jogador trabalhou com o treinador Waldemar Lemos no time goiano e foi um dos destaques do elenco vice-campeão goiano em 2016.

A nova contratação remista chega a Belém hoje para realizar exames e assinar contrato com o clube. O clube espera que Justi já esteja à disposição de Waldemar Lemos para a partida contra o Fortaleza no próximo dia 10 de setembro, na Arena Castelão, na capital cearense.

Atualmente o setor defensivo do Remo sofre com desfalques como o do zagueiro Henrique, que com uma lesão muscular, está fora da partida contra o Salgueiro (PE), no próximo domingo (4), em Belém.