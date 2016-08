Henrique sofreu uma lesão na região posterior da coxa direita na derrota por 2 a 0 para o ABC

Por: Redação ORM News

Em 31 de agosto, 2016 - 18h01 - Série C

A tarde desta quarta-feira (31) foi de exames para o zagueiro Henrique (à esquerda na foto abaixo). O jogador sofreu uma lesão na região posterior da coxa direita durante a derrota por 2 a 0 para o ABC (RN), na última rodada, no Frasqueirão, em Natal (RN). O jogador é dúvida para o próximo embate azulino na Série C do campeonato brasileiro, contra o Salgueiro (PE), no Mangueirão, em Belém.

O médico do Remo, Ricardo Ribeiro, conversou com a reportagem do ORM News e disse que, inicialmente, o quadro é um mistério. 'Ele ainda está com dores. Vamos aguardar o resultado da ultrassonografia para determinar um prognóstico no tratamento dele', falou.

Caso Henrique fique mesmo de fora da partida deste domingo (4), contra o Carcará do Sertão, o substituto deve ser o então capitão, Max, que voltará ao time após se recuperar de dores no tornozelo direito. Ítalo deve ser o escolhido para seguir na zaga titular, ao mesmo tempo em que Ciro Sena deve retornar ao banco de reservas.

A equipe de Waldemar Lemos também terá o retorno do lateral esquerdo Wellington Saci, recuperado de uma contratura na coxa direita, e a presença do meia Eduardo Ramos - que jogou visivelmente gripado - em estado pleno de saúde. 'O Eduardo está totalmente curado e pronto para jogar', garantiu o médico. A gripe, no entanto, acabou afetando o meia Hériclis, incluído em tratamento para estar à disposição no banco de reservas.

O embate entre Remo e Salgueiro será válido pela 16ª rodada da Série C do campeonato brasileiro e está marcado para as 18h30 deste domingo (4), com transmissão lance a lance pelo ORM News.