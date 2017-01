O zagueiro Neto, um dos seis sobreviventes do acidente aéreo na Colômbia, se juntou ao elenco

Por: Jornal Extra

Em 06 de janeiro, 2017 - 09h55 - Esporte

A Chapecoense apresentou o novo elenco para a temporada de 2017 um mês e meio após acontecer a tragédia com a delegação, onde morreram 19 atletas e toda a comissão técnica. O zagueiro Neto, um dos seis sobreviventes do acidente aéreo na Colômbia, se juntou ao elenco no CT do clube.

O jornalista Rafael Henzel, outro sobrevivente, compartilhou uma foto do defensor no seu Twitter. Há a possibilidade do radialista voltar a trabalhar na Rádio Oeste Capital FM na próxima segunda-feira.

“A Chapecoense está sendo apresentada neste momento. Guerreiro, zagueiro Neto está no grupo. Momento importante: o recomeço”, escreveu o radialista na rede social.

Neto chegou ao clube de muletas, conversou com funcionários e jogadores, e vestiu a camisa do time. Na apresentação, foi aplaudido quando anunciado pelo diretor executivo Rui Costa.

– Estamos aqui com os principais nomes para a reconstrução. Eu faço agradecimento especial a um atleta que está se reapresentando aqui: o Neto. Seja bem-vindo, Neto. Seja bem-vindo a sua casa. Ao lugar que te pertence – disse o dirigente.

O técnico Vagner Mancini já trabalhou com Neto e comentou sobre a nova etapa da equipe após a remontada.

– Eu já falei nas entrevistas a minha satisfação de ficar aqui e todos daqui sabem que foram escolhidos assim como eu. A nossa responsabilidade é exatamente não só devolver o bom futebol que a Chape teve durante a sua história, mas fazer de tudo para homenagear a cada dia aqueles que estavam no avião e serem lembrados. O Neto foi meu atleta e a presença dele aqui hoje nos dá muito mais força para fazer o que desejamos e queremos. Agradeço todos aqui da cidade, os funcionários, à diretoria e à imprensa. Contamos com o apoio de todos – disse o treinador.

Neto foi um dos seis sobreviventes do desastre aéreo que matou 71 pessoas, no dia 29 de novembro, perto de Medellín, na Colômbia. Além dele, só outros dois jogadores permaneceram com vida: o goleiro Jackson Follmann e o lateral Alan Ruschel. Neto e Ruschel devem voltar aos gramados em 2017, mas Follmann acabou perdendo uma perna no acidente.

Elenco enxuto

A ideia da diretoria é trabalhar com 25 ou 30 atletas. Até o momento, 15 jogadores já foram acertados, entre empréstimos e contratações. Cinco já foram apresentados e os demais serão nesta sexta-feira.

- O elenco que queremos trabahar é de 25 a 30 atletas, pooque é uma temporada com muitos jogos, de 70 a 80 partidas, isso com uma temporada de sucesso. Os atletas estão chegando ainda, não temos o grupo fechado, estamos fazendo contratações - disse o diretor de ffutebol Rui Costa.

O treinador ainda falou sobre os desafios da equipe, que precisou se remontar após perder quase todo o elenco. ressaltou que

- Desafio realmente grande o que vamos enfrentar e estou comovido, porque sei que vamos ter êxito. Existe uma energia muito grande em volta da Chapecoense. Vamos enfrentar dificuldade naturais, como montar um time rapidamente, sem tempo hábil. Mas vamos contar com a vontade dos jogadores para queimar etapas e mostrar um bom futebol – disse na coletiva.

Antes de estrear na Primeira Liga e no Campeonato Catarinense, a Chapecoense vai enfrenta o Palmeiras, o campeão brasileiro de 2016, em um amistoso marcado para o dia 21. O Alviverde vai bancar todas as despesas e toda a renda será revertida para o time da Arena Condá.