Jogador ainda não sabe quando voltará a jogar, mas médico afirma melhora.

Por: EXTRA

Em 18 de janeiro, 2017 - 11h47 - Futebol

O zagueiro Neto ainda não tem data para voltar a jogar futebol, mas a força de vontade em se recuperar logo é grande. Um dos seis sobreviventes da tragédia com o voo da Chapecoense, no dia 29 de novembro de 2015, o carioca faz fisioterapia e recondicionamento físico para recuperar a massa muscular perdida. Em um vídeo compartilhado pelo pai do defensor, o atleta aparece fazendo alguns exercícios.

A sua perna direita tem uma proteção e a muleta, que ajuda o zagueiro na sua mobilidade, ficou ao lado. Em outro vídeo, Neto caminha sem as muletas com a ajuda do fisioterapeuta do clube.

“Neto voltando aos poucos”, escreveu o pai do jogador no Facebook.