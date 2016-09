Renato Justi, de 28 anos, integra a relação azulina que está em Fortaleza para jogo deste sábado contra o Tricolor do Pici

Por: Redação ORM News

Em 08 de setembro, 2016 - 15h49 - Série C

Estrear em uma partida fora de casa contra uma das potências do campeonato e pressionado pela necessidade de vitória. Este é o panorama em que o zagueiro Renato Justi, de 28 anos, deverá vestir a camisa azulina pela primeira vez. O jogador treinou como titular em Belém e, na tarde desta quinta-feira (8), foi regularizado na CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para jogar já neste sábado (10), contra o Fortaleza, na Arena Castelão, na capital cearense.

Antes de ser regularizado com seu contrato sendo publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, Renato Justi até treinou como titular, na vaga deixada por Max, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Vale destacar que o setor também não poderá contar com Henrique, entregue ao Departamento Médico por conta de uma lesão grau 2 na região posterior da coxa direita.

Além de Justi, as opções de Waldemar Lemos para a zaga são: o experiente Ciro Sena e o jovem Tsunami. O primeiro foi acionado em duas oportunidades, falhou em ambas e o time levou um total de quatro gols. O segundo ainda nem foi testado na posição. A única chance do garoto Tsunami foi como lateral esquerdo, na derrota para o ASA (RN).

Desta forma, a equipe principal do Leão para este jogo contra o Fortaleza será composta por Fernando Henrique; Levy, Ítalo, Renato Justi e Wellington Saci; Michel Schmöller, Yuri, Marcinho e Eduardo Ramos; Fernandinho e Edno. A partida será às 20h deste sábado (10), com transmissão lance a lance pelo ORM News.