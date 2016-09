Leandro Camilo passou pelo Bicola nas temporadas de 2010 e 2011 e classificou o embate como 'uma final'

Além do bom momento que rendeu a vice-liderança da Série B do campeonato brasileiro, o Brasil de Pelotas desembarca na noite desta quarta-feira (7) em Belém com jogadores conhecidos do futebol paraense. Entre eles, o zagueiro Leandro Camilo, que previu uma partida com jeito de 'final' e falou em aproveitar a 'pressão danada' que o Bicola está vivendo por conta da campanha na competição.

Aos 30 anos, matogrossense Leandro Camilo passou pelo Paysandu com destaque nas temporadas de 2010 e 2011 e é um dos pilares do sistema defensivo do Brasil desde o ano passado. Ao todo, já foram 55 jogos e três gols marcados. Um bom momento de quem já defendeu o Papão.

'Joguei dois anos lá (no Paysandu) e sei que um momento ruim de resultados traz uma pressão danada. Sei que não é fácil para ninguém jogar em Belém contra o Paysandu, mas estamos jogando bem fora de casa e temos que procurar manter esta regularidade para seguir pontuando', falou.

De longe, o defensor também comentou a troca da Curuzu pelo Mangueirão após solicitações dos jogadores do PSC. 'Para nós, do Brasil, não interfere em nada, mas deve estar dificultando alguma coisa para eles lá. De qualquer forma, Nunca vi muita diferença', frisou.

Camilo ainda destacou que a posição na tabela não representa qualquer obstáculo ou facilidade dentro de campo. 'Isto é uma coisa que muda muito rápido. Até poucos dias, estávamos na zona intermediária. Bastou uma sequência de vitórias que entramos no G4. Estamos pensando no jogo a jogo. O próximo é sempre uma final e assim será contra o Paysandu', salientou.

A partida entre Paysandu e Brasil de Pelotas está datada para esta sexta-feira (9), às 21h30, no Mangueirão, em Belém, pela 24ª rodada da Segundona, com transmissão lance a lance pelo ORM News.