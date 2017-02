Apesar de ainda não ter vencido no Gauchão, técnico garante que jogador é o dono da posição no ataque colorado: ' É o meu 9'

Por: Lance!Net

Em 20 de fevereiro, 2017 - 17h01 - Futebol

Homem de confiança de Antônio Carlos Zago, Brenner ganhou o status de titular após marcar os dois gols do empate por 2 a 2 do Internacional com o Passo Fundo neste último domingo pelo Campeonato Gaúcho. O técnico do Colorado lembrou dos tempos que trabalhou com o atacante no Juventude e, apesar de ainda não ter conseguido vencer no estadual, celebrou a fase artilheira do camisa 9.

'O Brenner é centroavante de área. Trabalhou comigo no Juventude. Foram 16 jogos e 13 gols, se não me engano. Agora são três jogos e quatro gols. Ano passado, foi muito mal aproveitado aqui. Merecia uma nova oportunidade', disse, complementando:

'Devagar ele vem se firmando na equipe. É isso que nós esperamos. Hoje, ele é meu 9, o cara que vem fazendo os gols', concluiu Zago.

Nesta temporada, Brenner marcou quatro gols em três partidas realizadas, mas sendo apenas dois como titular. Precisando voltara vencer e tranquilizar o torcedor colorado que sofreu com o rebaixamento à Série B do Brasileiro, o Inter anunciou ainda as chegadas de Carlos e William Pottker – que só chega a Porto Alegre após o término dos estaduais –, para reforçar o ataque do clube gaúcho.

Na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), o Inter recebe o Oeste, em casa, pela segunda fase da Copa do Brasil. No Gaúcho, o compromisso seguinte do Inter será no sábado, dia 25, às 19h30 (de Brasília), contra o Brasil de Pelotas, também no Beira Rio, e sem a presença de Brenner que cumprirá suspensão.