om vê oportunidade de se aproximar da irmã de Léo Régis com lições de História

Por: Gshow

Em 30 de dezembro, 2016 - 21h21 - Novelas

As aulas que Zac (Nicolas Prattes) deu para Yasmin (Marina Moschen) deram supercerto! Olha só a notícia que a irmã de Léo Régis (Rafael Vitti) vai dar para Néia (Ana Beatriz Nogueira): "Mãe, você não vai acreditar! Sua filha tirou dez na prova de matemática!". Animada e com o "boletim mais vermelho do que a sola daqueles sapatos franceses famosos", como ela mesmo faz questão de entregar, a irmã de Léo Régis (Rafael Vitti) procura o adolescente mais uma vez. Agora, para ter aulas de História.

Ao que tudo indica, no entanto, o filho de Gui Santiago (Vladimir Brichta) não quer nem saber de vê-la por perto: "Já aturei demais. Tô fora", diz ele a Tom (João Vitor Silva). E é aí que o amigo cresce o olho em cima da garota e vê uma oportunidade para se aproximar dela: "Ela é a gata mais linda, mais cheirosa que eu já vi! Você vai ver, na terceira aula a gente já vai tar namorando!", garante ele. Então, tá! Quem assistir ao capítulo de Rock Story deste sábado, 31/12, verá!