Filho de Gui não perdoa a irmã de Léo Régis por mentira

Por: GShow

Em 04 de janeiro, 2017 - 19h27 - Novelas

Se a relação de Yasmin (Marina Moschen) e Zac (Nicolas Prattes) já era contubada, agora tem tudo para ficar ainda pior! Tudo começa com um pedido de desculpas da moça ao telefone após confusão em sua casa, quando Léo (Rafael Vitti) e Néia (Ana Beatriz Nogueira) descobriram que o professor particular de matemática da adolescente é o filho de Gui Santiago (Vladimir Brichta): "Eu tô ligando pra pedir desculpas pela minha mãe", diz ela.

Mas Zac, além de não aceitar as desculpas, ainda manda a real para a garota: "Ela pegou pesado porque você mentiu, garota! Mas a culpa foi minha de me meter com uma patricinha sem noção que nem você!", ele dispara.

Ao ouvir as palavras do amigo, Tom (João Vitor Silva) fica asustado: "Caraca, velho! Você esculachou a menina!", avisa, surpreso.

Será que Yasmin vai engolir a seco esse fora? Confira a cena no capítulo de Rock Story desta quinta-feira, 5/1.