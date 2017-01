O malandro ainda leva toda a grana do filho de Gui Santiago após briga na rua Zac apanha de Jaílson para defender Yasmin

Por: GShow

Em 16 de janeiro, 2017 - 12h11 - Novelas

Yasmin (Marina Moschen) vai cair des-mai-a-da no capítulo de Rock Story desta segunda-feira, 16/1, depois de visitar a antiga casa em que Zac (Nicolas Prattes) morava com a mãe: “Tá com essa cara por quê? Você disse que já morou no subúrbio”, diz ele, surpreso com a reação dela. Mas o pior ainda vem por aí...

Ao saírem do apartamento, os dois acabam surpreendidos por Jaílson (Enzo Romani), Du (Ravel Andrade) e Paçoca (Max Lima). “Que surpresa! O menor saiu do mundo dos ricos e voltou às origens? E ainda trouxe essa gata! Lembro bem dela, daquela festinha na mansão do teu pai...”, diz ele, abusado que só!

Claro que Zac não deixa por menos e parte para cima dos malandros. Tudo para defender Yasmin. Pena que ele acaba levando a pior e ainda fica sem a grana que recebeu pelas aulas particulares. “Toda vez que a gente se cruzar vai ser assim, Zacarias! E fica feliz que eu não fiz nada com a gatinha”, afirma Jaílson

Que coragem! Será o começo do maior crush do Brasil que a gente respeita??