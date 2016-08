Leão visitará o Frasqueirão, em Natal (RN), nesta segunda-feira (29) para enfrentar o ABC pela 15ª rodada da competição

Por: Redação ORM News

Em 26 de agosto, 2016 - 17h26 - Série C

Com 23 pontos, o Remo é o líder de um grupo cujo o quinto colocado tem 22 pontos. O equilíbrio notório da competição já impôs a fase de cálculos para projetar a classificação à segunda fase da Série C do campeonato brasileiro. No Leão, Yuri falou sobre o assunto e taxou que a equipe garantirá a vaga com duas vitórias nessas cinco partidas que restam desta fase classificatória.

Empatados em pontos com o Remo na classificação, estão o Botafogo (PB) e o ASA (AL), respectivamente, que perdem para os azulinos por conta do saldo de gols. Logo em seguida, com 22 pontos, aparecem o ABC (RN) e o clube que liderou o grupo a maior parte da competição, o Fortaleza (CE), atualmente fora do G4.

'A Série C é uma competição de muita igualdade entre os times. Precisamos de 28 ou 29 pontos para garantir a classificação. O mais importante é fazer nosso dever de casa, e jogar fora com confiança e competitividade. Temos força e qualidade para ganhar longe do Pará também', declarou o volante remista.

Diante das contas e da concorrência, o Clube de Periçá embarcará às 5h20 deste sábado (27) rumo a Natal (RN) com a missão de vencer para garantir a liderança, tratada como um prêmio que exigirá ainda mais esforço para ser mantido, como frisou o jogador: 'Chegamos à liderança, mas o importante é se manter na frente depois das 18 rodadas completadas. Para sustentar essa posição, precisamos de muita humildade e continuar nosso trabalho com pé no chão'.

O embate do Remo contra o ABC está marcado para as 19h15 desta segunda-feira (29), no Frasqueirão, em Natal (RN), pela 15ª rodada da competição, com transmissão lance a lance pelo ORM News.