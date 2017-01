Namoro da japonesa com o italiano está cada vez mais apimentado

Por: Gshow

Em 19 de janeiro, 2017 - 13h17 - Novelas

Que situação! Já faz tempo que Mieko (Miwa Yanagizawa) foi fisgada pelo charme de Damasceno (Emilio Orciollo Neto) e, cada vez mais, a japonesa está pegando um pouco do fogo italiano do namorado. Na cozinha, os dois se envolvem em amassos!





Mais tarde, os dois pegam no sono ali mesmo. O que o casal não esperava era ser despertado justamente pela chegada das filhas de Mieko! Yumi (Jacqueline Sato) e Hirô (Carol Nakamura) ficam cho-ca-das com a cena e tratam de sair logo dali, se divertindo com a história. 😂





O pai de Alice (Giovanna Antonelli) chega e começa a se dirigir para a cozinha, mas é impedido pelas sobrinhas, que tentam desconversar. Imagina se Tanaka vê essa cena? 😅 A japonesa surge lá de dentro, descabelada, levando o café da manhã para o irmão, como se nada tivesse acontecido!





Acompanhe a cena que está prevista para ir ao ar em Sol Nascente nesta quinta-feira, 19/01.