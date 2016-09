Time comandado por Jorginho derrotou o Oeste neste sábado em São Januário pela Série B

Por: Lance!Net

Em 10 de setembro, 2016 - 19h11 - Série B

Depois de seis jogos sem vencer, o Vasco voltou a sorrir neste sábado, em São Januário. Foi sofrido, mas o time de Jorginho passou por 3 a 2 do Oeste e retomou as rédeas da Série B do Brasileiro. Na raça, nos acréscimos, foi Yago Pikachu quem selou a vitória.



Pela primeira vez com risco real de terminar a rodada fora da liderança, o Vasco entrou mais ofensivo em campo. A saída de Marcelo Mattos para a entrada de Junior Dutra deu novas proporções ao time comandado por Jorginho, que não vencia desde o fim de julho, há seis partidas.



Nos minutos iniciais, o Vasco levou um poder de criação no meio de campo quase não visto ao longo deste jejum. Aos 24 minutos do primeiro tempo, a equipe de São Januário seguiu a batida. E coube ao camisa 10 Nenê, de falta, dar início em esta nova série de ânimo vascaíno: 1 a 0.



A pressão ofensiva do Vasco não parou mesmo estando na frente. Aos 28, Jorge Henrique achou Nenê, que tocou para Éderson. Na entrada da grande área, o centroavante chutou cruzado e ampliou o marcador. A festa em São Januário pela vantagem não durou muito, já que no minuto seguinte, Ricardo Bueno diminuiu.



Fernando Diniz, técnico do Oeste, conseguiu colocar o time nos eixos no vestiário durante o intervalo, dominando o Vasco no segundo tempo. Isto provocou vaias das quase cinco mil pessoas que foram a São Januário. Pedidos de “disposição” foram ouvidos pelas arquibancadas.



A superioridade do Oeste foi tamanha que não demorou muito para o empate acontecer. Aos 16 minutos, Crysan mandou de fora após jogada de velocidade, um belo gol, sem chances de defesa para Martin Silva. Resultado indigesto que fez o Vasco passar a jogar na força da camisa.



Sem nenhuma ordem tática, o Vasco foi de qualquer jeito para o ataque. Na primeira tentativa, aos 42, Thalles estufou as redes, mas a arbitragem anulou com uma marcação de falta. Nos acréscimos, aos 46, Yago Pikachu, oportunista, aproveitou cruzamento para seguir a batida e garantir a festa dos vascaínos.



FICHA TÉCNICA

VASCO 3 X 2 OESTE



Estádio: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Data/hora: 10/9/2016 - 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Auxiliares: Paulo de Tarso Bregalda Gussen (BA) e Carlos Eduardo Bregalda Gussen (BA)

Renda/público: 3.936 pagantes/ R$ 130.145,00

Cartões amarelos: Junior Dutra, Douglas, Rodrigo (VAS) e Daniel Simões, Bruno Silva (OES)



GOLS: Nenê 24'/1ºT (1-0), Éderson 28'/1ºT (2-0), Ricardo Bueno 29'/1ºT (2-1), Crysan 16'/2ºT (2-2) e Yago Pikachu 46'/2ºT (3-2)



VASCO: Martin Silva, Yago Pikachu, Rodrigo, Luan e Julio Cesar; Douglas, Andrezinho e Nenê; Jorge Henrique (Eder Luis 40'/1ºT), Junior Dutra (Madson 29'/2ºT) e Éderson (Thalles 21'/2ºT). Técnico: Jorginho.



OESTE: Felipe Alves, Felipe Rodrigues, Bruno Silva, Velicka (Betinho 44'/2ºT) e Renan Mota; Daniel Simões, Marquinho, Ricardo Bueno, Rodolfo e Mike; Crysan (Marcos Vinicius 31'/2ºT). Técnico: Fernando Diniz.