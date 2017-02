O pai da apresentadora foi internado no último dia 24, com fraturas de vértebras ocasionada pela osteoporose avançada

Por: EXTRA

Em 10 de fevereiro, 2017 - 13h18 - Entretenimento

A apresentadora Xuxa Meneghel falou nesta quinta-feira sobre o estado de saúde do pai, Luiz Floriano Meneghel, internado no CTI do Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca. Aos 85 anos, ele sofre de osteoporose e, após algumas complicações para tratar do problema, acabou indo para o CT onde está em estado grave.

"Ele entrou com um problema de coluna, falando, andando e descobriram a osteoporose. Deram uns remédios a ele e os efeitos foram brabos. Acredito que vai ser um milagre se meu pai sobreviver", disse a Rainha dos Baixinhos em entrevista à revista "Caras". Xuxa ainda enfrenta enfrenta problemas com a saúde da mãe, Dona Alda, de 80 anos, que sofre da Doença de Parkinson.

"Fico pensando até se Deus não fez isso para eles irem embora juntos ou perto um do outro, porque minha mãe está muito frágil. Não queria que meu pai estivesse assim, embora não fosse uma pessoa próxima a ele", lamentou Xuxa, em entrevista à revista.

Abalada, Xuxa fez críticas ao Hospital Samaritano, onde Seu Floriano está internado. "Ele entrou para se cuidar e saiu pior, algumas coisas aconteceram, mas não posso dizer se ele estaria assim se estivesse em casa. Talvez ele estivesse com dor, mas não assim. O cuidar de uma coisa desencadeou outras. Isso para mim é inadmissível. Você entra no hospital e quer melhorar, não piorar", afirmou a apresentadora.

Luiz Floriano Meneghel, de 85 anos, foi internado no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, no último dia 24, com quadro álgico incapacitante devido a múltiplas fraturas de vértebras por osteoporose avançada.

Segundo botetim médico divulgado na tarde desta quinta-feira, em função da osteoporose e a presença de outros acometimentos clínicos (insuficiência cardíaca, doença hematológica crônica, uso de anticoagulação por arritmia cardíaca, enfisema pulmonar) optou-se pelo controle medicamentoso da dor para trazer conforto ao paciente.