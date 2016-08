Meia chegou a ser apontado como dúvida por conta de um quadro viral

Redação ORM News

29 de agosto, 2016 - Série C

A camisa 10 do Remo continuará sendo de Eduardo Ramos. O jogador chegou a ser apontado como dúvida para a partida desta segunda-feira (29), contra o ABC (RN), em Natal (RN), por conta de uma virose, mas foi confirmado pelo técnico Waldemar Lemos.

Além da presença garantida de Eduardo Ramos, a escalação oficial do Leão apontou a presença de Jussandro voltando a ganhar uma oportunidade como titular. Isto porque o então dono da posição, Wellington Saci, nem viajou à capital potiguar por conta de uma distensão na coxa.

No ABC, o grande destaque será a estreia do goleiro Edson Lisboa, que ocupa a vaga que vinha sendo do jovem Jota, vetado pelo Departamento Médico do clube por conta de dores na região lombar.

A partida valerá a liderança do grupo A da Série C do campeonato brasileiro, com o Leão na vice-liderança com 23 pontos e o Elefante da Frasqueira na quinta colocação com 22 pontos. A partida entre ABC e Remo será transmitida lance a lance pelo ORM News, a partir das 19h15.