Cantor não substituirá Solange Almeida no grupo e irá participar do DVD solo da ex-colega: 'As portas estão abertas para quando ela quiser voltar.'

Por: Ego

Em 04 de janeiro, 2017 - 10h12 - Celebridades

Xand, do Aviões do Forró, se prepara para um novo capítulo em sua carreira com a saída de Solange Almeida do grupo forrozeiro. Ao comandar sozinho a banda, o cantor dará uma pegada ainda mais agitada para os shows e pretende trabalhar sua imagem para ganhar destaque como principal nome do Aviões.

Em conversa com o EGO, ele falou como está lidando com a saída de sua parceira artística de 14 anos e revelou que, apesar dos boatos de desentendimento entre os dois, eles não brigam há pelo menos cinco anos. Xand disse que entende bem os motivos de Solange buscar uma carreira solo e confidenciou que ele também já teve vontade.

"Acho que todo cantor tem essa vontade de seguir algo solo, né? Eu não vou mentir que até tenho também, já pensei nisso, mas acho que eu não estou preparado no momento para ter uma carreira solo", disse o cantor, que apesar do desejo de novos rumos, afirma que o Aviões do Forró não vai acabar nunca: "O Aviões só acaba quando eu estiver morto e olhe lá (risos)."

A notícia da saída de Solange, segundo Xand, chegou para ele há pouco mais de seis meses. O cantor nega que os dois tenham se desentendido com a decisão da artista. "Eu sempre a apoiei. E, no decorrer de 2016, acho que ela foi criando gosto pelo projeto de seu novo DVD solo, cantando algo diferente do forró, e decidiu não participar mais do Aviões. Ela quer uma linguagem musical só dela, e eu entendo. Quem é fã de verdade está torcendo para os dois. Tem gente que só quer botar lenha na fogueira, mas a gente não dá ouvidos. A amizade continua, um torcendo pelo o outro. Temos planos de fazer shows juntos no futuro e somos amigos pessoais, inclusive sou padrinho do filho dela. E isso vai continuar pra sempre", garantiu o artista.

Solange não será substituída

O Aviões do Forró fará uma pausa após o Carnaval, quando Solange Almeida deixa o grupo. Porém, apesar de passar por reformulações até o lançamento de uma nova música, uma coisa já é certa no grupo: Sol não será substituída. E quem garante é Xand.

"Solange é insubstituível. Já falei isso pra ela. O Aviões tem uma históra bonita de Xand e Sol. Não tem como colocar mais alguém. E se um dia a Solange quiser voltar, o grupo estará com as portas abertas. Vamos reformular algumas coisas na banda, mas uma coisa é certeza, não teremos uma nova Sol", ressaltou o cantor.

Parceria com Solange em seu DVD Solo

Antes mesmo do anúncio da saída de Sol do Aviões ser confirmado, Xand, assim como Anitta, já havia anunciado que faria uma participação no DVD solo da cantora, programado para acontecer em 2017. O cantor afirma que o convite continua e que os dois estão se preparando para começar a ensaiar.

"Minha participação continua, lógico! Se ela não me chamar para esse DVD eu mato ela (risos). A gente está só acertando a música. Estamos pensando em qual vai ser. Vamos começar a ensaiar em breve", contou o cantor.

Outro plano de Xand é trabalhar, com a assessoria de imprensa do grupo, a divulgação de sua imagem, para que os fãs criem cada vez mais laços com seu nome. O cantor disse ao EGO que seu emagrecimento - ele perdeu mais de 20 quilos - faz parte deste processo de cuidado com a imagem.

"Eu sempre fui músico, ligado apenas na parte sonora do show. Confesso que não cuidei muito da imagem. Descobri que a imagem é tão importante quanto a parte musical. Perdi vinte quilos, estou tentando melhorar, ficar menos feio (risos)", falou Xand, que além de perder peso também está cuidando da forma de se vestir: "Já era algo que eu fazia antes de saber da saída da Sol, mas fortaleci isso ao saber que precisaria cuidar da imagem."