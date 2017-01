No final do workshop, os participantes estavam eufóricos e com sentimento de renovação

Em 19 de janeiro, 2017 - 09h05 - Belém

O Hospital Público Estadual Galileu, em Belém, recebeu na última terça-feira (17) o workshop “Mais Atitude, seja líder de si mesmo”, com a coach Tânia Miranda, especialista em marketing estratégico e liderança.

Segundo a psicóloga do Galileu, Jennifer Andrade, a ideia de inserir o workshop na programação, foi justamente fazer essa 'injeção de ânimo' nos colaboradores. “Quando buscamos emoções positivas ou somos motivados a isso, para encarar os desafios da vida, nós conseguimos, também, ter saúde mental” explica Jennifer, que aproveita para deixar claro que saúde mental é para todos. “Ter saúde mental é conseguir expressar melhor as emoções, desenvolver habilidades de lidar com as adversidades da vida, com a rotina em si”, explica.

Durante o workshop, a carioca Tânia Miranda despertou nos participantes a vontade de ter uma vida melhor, seja no âmbito profissional ou pessoal. “Eu apresentei a eles métodos e técnicas para alcançar a alta performance na vida pessoal, e consequentemente, na vida profissional, espiritual e social. Realizei exercícios básicos, que estão inseridos na vida de cada um, mas que muitas vezes são feitos de forma desordenadas” diz a coach, que durante o treinamento conseguiu desenvolver nos participantes, habilidades e competências essenciais para auto liderança e ensinou que planejamento estratégico e resiliência são alguns dos ingredientes para um trabalho focado e atitudes transformadoras.

A coach levantou a plateia e proporcionou neles as mais diversas emoções, como: alegria, entusiasmo, persistência, coragem, dentre outras. “As pessoas não estão sabendo lidar com os conflitos e dificuldades que o momento apresenta e com isso praticam a auto sabotagem em suas vidas pessoais, profissionais e em comunidade” relata Tânia.

No final do workshop, os participantes estavam eufóricos e com sentimento de renovação, como foi o caso da terapeuta ocupacional, Elizabeth Moreira. “Com certeza depois desse treinamento fiquei mais motivada, tudo o que foi dito aqui foi muito marcante, deu uma renovada, uma carga positiva. Esse sentimento de vitória é muito gostoso, de querer vencer, de querer mudar” relata.