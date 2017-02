Aula de dança gratuita será realizada neste sábado (18)

18 de fevereiro, 2017

Neste sábado será realizada mais uma edição do projeto Gira Salão, no Sesc Boulevard. Desta vez, o workshop vai trazer o ritmo do bolero e será ministrado por Sidney Teixeira e Aryane Rodrigues, que irão ensinar alguns passos básicos da dança para os participantes.

Esta é a segunda edição do projeto, que visa difundir as diversas modalidades artísticas de dança a dois. O ritmo da vez é o Bolero, um som tão envolvente que embalou e continua embalando tantos casais apaixonados em bailes noturnos. O gênero vem de uma mistura de corpos e influências, sendo uma delas o tango, que aliás, foi tema da primeira edição do projeto, em janeiro.

A aula vai acontecer no Sesc Boulevard, neste sábado, das 14h às 16h. Quem tiver interesse em aprender mais sobre a dança, basta comparecer no local 20 minutos antes do ínicio da aula. Não é necessário inscrição e a entrada é gratuita. Após o workshop, o casal de instrutores vai realizar uma apresentação profissional da dança para os participantes.

Serviço

Gira Salão - Bolero

Data: Sábado (18/02)

Local: Sesc Boulevard - Av. Boulevard Castilhos França, 522

Participação gratuita