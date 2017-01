Anúncio da renovação do brasileiro foi feito no início da tarde desta segunda-feira, via twitter. Bottas também é confirmado na Mercedes

Por: Lance!Net

Em 16 de janeiro, 2017 - 14h39 - Velocidade

Fim do mistério! Após a confirmação de Pascal Wehrlein na Sauber, Williams e Mercedes colocaram um fim na novela e anunciaram seus pilotos para temporada de 2017. Via Twitter equipe inglesa anunciou a renovação do ex-aposentado Felipe Massa como companheiro de Lance Stroll para este ano, enquanto a Mercedes confirmou Valtteri Bottas como substituto de Nico Rosberg.

Não era mais segredo para (quase) ninguém, mas ainda faltava o anúncio oficial, que ocorreu hoje. A confirmação de Massa, nada mais foi uma solução caseira que a Williams adotou, para suprir a ausência de seu principal piloto. A função do brasileiro é ajudar a equipe a desenvolver o carro, levando em consideração as mudanças radicais do regulamento para este ano.

“Primeiramente, estou muito feliz de poder voltar para a Williams. Eu sempre pensei que correria em um lugar diferente em 2017, mas a Williams é um time que está no meu coração. Quando me deram a chance de ajudar o time nesta temporada, eu senti que era a coisa certa a fazer. Certamente, não perdi meu entusiasmo pelas corridas e estou muito motivado para guiar o FW40. O apoio dos fãs nestas últimas semanas tem sido enorme, me deixando ainda mais motivado, e sou muito grato por isso. Também estou ansioso para trabalhar com o Lance (Stroll). Conheço ele há um tempo e acompanhei o seu desenvolvimento ao longo desse tempo. Então estou ansioso para ver o que podemos conquistar juntos”, declarou o brasileiro.