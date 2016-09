Brasileiro derrotou Travis Browne no último sábado (10), em Cleveland (EUA)

Por: Lance!Net

Em 15 de setembro, 2016 - 15h08 - Artes Marciais

Ex-campeão dos pesados, Fabricio Werdum venceu Travis Browne, no último sábado (10), em Cleveland (EUA), mas não convenceu. Pelo menos o presidente da organização, Dana White.

O brasileiro se mostrou displicente em alguns momentos, diante de um americano passivo, após quebrar o dedo ainda no primeiro round. Werdum insiste que ele deve ser o próximo desafiante e fazer uma revanche contra o campeão Stipe Miocic, mas White não está tão certo assim.

'Eu não sei. Eu não adorei aquela luta e não sei se seria digna de uma disputa de titulo, mas veremos o que irá acontecer', disse White, em entrevista após o UFC 203.

Na luta principal do evento, Stipe Miocic defendeu o seu cinturão pela primeira vez, com um nocaute no primeiro round diante de Alistair Overeem.