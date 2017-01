A atualização também traz a busca por GIFs animados e emojis na aba

Por: Tech Tudo

Em 12 de janeiro, 2017 - 19h38 - Tecnologia

Nesta quinta-feira (12), o WhatsApp Web chegou à sua versão 0.2.3120 e ganhou algumas funções que acompanham a evolução dos aplicativos desenvolvidos para Android e iOS. A interface do mensageiro, por exemplo, passou a ocupar uma maior parte da tela (full screen, ou tela cheia) nos navegadores compatíveis — Chrome, Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. A atualização também traz a busca por GIFs animados e emojis na aba dos que foram recentemente usados (pesquisando com palavras) e o suporte à múltiplos contatos (envio em massa) nos computadores.

As versões desktop para Windows e macOS do WhatsApp também foram atualizadas com os novos recursos. No entanto, é importante ressaltar que nem todos foram disponibilizadas de forma imediata para os usuários. A busca de GIFs, por exemplo, já estava disponível quando testamos a nova versão do WhatsApp Web, mas a de emojis ainda não tinha sido liberada.

Os novos recursos serão oferecidos de forma gradual e para recebê-los não será preciso executar qualquer tipo de procedimento. Basta que o usuário entre normalmente no WhatsApp Web nos próximos dias para poder utilizar suas novas funções que podem não chegar juntas aos browsers.