Cantor fez a primeira turnê no continente e posou em total clima de romance com Thyane Dantas em famosos pontos turísticos

Por: EGO

Em 15 de fevereiro, 2017 - 13h34 - Entretenimento

Wesley Safadão e Thyane Dantas estão curtindo dias de puro romance na Europa. O cantor, que foi realizar sua primeira turnê no continente, andou aproveitando as horas de folga para se divertir ao lado da amada no maior estilo turista. Os dois se casaram oficialmente em agosto do ano passado, mas não tiveram lua de mel por causa da agenda apertada do artista na época.

Logo, pelo jeito, os pombinhos resolveram aproveitar agora o tour para curtir a dois. Nas redes sociais, eles têm postado vários cliques dos momentos românticos.

Thyane Dantas falou sobre o passeio e disse que o marido realizou um sonho. "A viagem está sendo maravilhosa, aproveitamos a turnê para Wesley conhecer Paris. Ele tinha o sonho de assistir um jogo da Champions League, realizamos ontem. Foi incrível. Apesar do frio, estamos encantados com a cidade", disse.

Além do jogo, na terça-feira, 14, o casal também posou no Arco do Triunfo, em Paris. Mas eles também passaram pela Inglaterra, Holanda, Portugal e Itália. Em Veneza, Wesley e Thyane fizeram um passeio de gôndola, jantaram nos melhores restaurantes e ficaram hospedados no luxuoso Hotel Danieli, que tem diárias que variam de R$ 1.200 a R$ 22 mil. Veja as fotos da viagem do casal abaixo.

E é bom mesmo Wesley aproveitar ao máximo, pois assim que retornar ao Brasil ele terá uma agenda bem agitada de carnaval. O cantor fará fará 11 shows em seis dias, passando por oito cidades.