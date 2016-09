Após vitória morna, mas com direito a voadora logo no início, peso-pesado brasileiro se desentende com Edmond Tarverdyan

Por: Combate

Em 11 de setembro, 2016 - 09h16 - Mais esportes

Era para ser uma ocasião de comemoração, o retorno de Fabricio Werdum à coluna de vitórias após perder o cinturão dos pesos-pesados em maio. Contudo, logo após ser anunciado vencedor por decisão unânime (29-28, 29-27, 30-27) sobre Travis Browne na co-luta principal do UFC 203, neste sábado, em Cleveland (EUA), o brasileiro manchou um pouco sua festa ao se desentender com o treinador do adversário, Edmond Tarverdyan, e lhe acertar um pontapé. Ele foi muito criticado nas redes sociais pela atitude.

Werdum estava mesmo com vontade de chutar as coisas. Logo que a luta foi autorizada, já lançou um pontapé voador em Browne, que por pouco não levou o golpe em cheio. O brasileiro seguiu atacando e soltou jabs, diretos e chutes baixos no havaiano. Ele ainda jogou uma meia-lua sem compasso à la Yair Rodríguez, que não acertou. Em seguida, um momento controverso: Browne pediu para que a luta fosse interrompida ao acusar que o dedo da mão direita teria se deslocado. Werdum seguiu atacando e empurrou o árbitro quando este intercedeu e parou a luta. O médico entrou no cage, o examinou, Browne recolocou o dedo no lugar, e a luta foi reiniciada.

- Acho que ele quebrou o dedo. Não sei quando, mas acho que ele quebrou o dedo. Ele é um cara muito duro, muito leal, e eu o respeito muito. Acho que meu soco atingiu o seu dedo, mas ele não pode parar a luta, eu só parei a luta quando o árbitro parou. Enquanto ele não mandar parar, eu não vou parar - disse Werdum após a luta.

Werdum seguiu andando para frente, acertou um bom cruzado de direita e buscou a luta agarrada. Browne evitou as quedas, mas levou um chute rodado na costela. Depois disso, o havaiano começou a crescer na luta e acertar mais jabs e cruzados. Ele marcou o tempo de um chute do brasileiro na linha de cintura e o desequilibrou, mas não foi para a luta de solo. Pior para ele, pois Werdum se levantou e acertou um direto de direita que o levou a knockdown. O gaúcho rapidamente foi para o chão, pegou as costas e golpeou a cabeça até o fim do período.

No segundo round, Werdum voltou mais lento, talvez cansado após acelerar demais nos primeiros cinco minutos. Browne aproveitou e acertou alguns cruzados, mas também pouco fez, respeitando o poder do brasileiro. O ex-campeão soltou algumas combinações e chutes na linha de cintura, mas parecia usar o período para se recuperar. O público logo começou a vaiar a falta de atividade no combate.

No terceiro e último round, Werdum seguiu cauteloso, mas estava mais preciso com suas combinações. Ele alternou chutes nas pernas e diretos na linha de cintura com jabs e diretos no rosto, além de algumas firulas que em nada ameaçaram. Os ataques de Browne, poucos e lentos, eram facilmente defendidos pelo brasileiro. O americano passou a deixar a cara para Werdum bater, e levou uma série de jab, cruzado e joelhada. Browne respondeu com cruzados e diretos. O público, mais uma vez, reclamou e vaiou os dois lutadores.

Imediatamente após o anúncio da vitória, na entrevista dentro do octógono, Werdum não comentou o incidente com Edmond Tarverdyan. Ele enviou uma mensagem ao público contra a embriaguez na direção - citou, emocionado, a morte do filho de um amigo num acidente de trânsito - e dedicou a vitória aos atletas paralímpicos.

Confira os resultados completos do UFC 203:

UFC 203

10 de setembro, em Cleveland (EUA)

CARD PRINCIPAL

Stipe Miocic venceu Alistair Overeem por nocaute técnico aos 4m27s do R1

Fabricio Werdum venceu Travis Browne por decisão unânime (29-28, 29-27, 30-27)

Mickey Gall venceu CM Punk por finalização aos 2m14s do R1

Jimmie Rivera venceu Urijah Faber por decisão unânime (triplo 30-27)

Jéssica Bate-Estaca venceu Joanne Calderwood por finalização aos 4m18s do R1

CARD PRELIMINAR

Bethe Correia venceu Jessica Eye por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28)

Brad Tavares venceu Caio Monstro por decisão dividida (29-28, 28-29, 30-27)

Nik Lentz venceu Michael McBride por nocaute técnico aos 4m17s do R2

Drew Dober venceu Jason Gonzalez por nocaute técnico a 1m45s do R1

Yancy Medeiros venceu Sean Spencer por finalização aos 49s do R2