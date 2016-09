Brasileiro, contudo, não se desculpa com Edmond Tarverdyan: "Já tem antecedentes"

Por: Combate.com

Em 11 de setembro, 2016 - 18h53 - Artes Marciais

A vitória de Fabricio Werdum sobre Travis Browne, no UFC 203, em Cleveland (EUA), acabou sendo ofuscada por uma atitude do brasileiro: assim que a peleja terminou, o treinador do havaiano, Edmond Tarverdyan, veio tirar satisfações com o gaúcho, que acabou respondendo com um chute.

Werdum disse que não chegou nem a atingir o técnico, e revelou que até Dana White o isentou de culpa.

- O técnico dele estava muito descontrolado. Se vocês repararem, nos rounds ele ficava me xingando e xingando a minha mãe. Ele estava me insultando muito, estava muito descontrolado. Quando acabou a luta, eu estava feliz pela vitória mas não tinha me esquecido completamente daquele negócio do técnico. E ele veio muito agressivo, por trás, e me xingou de novo. E como ele veio muito forte e eu sei que ele é um professor de boxe, eu mantive a distância. Na real, a minha reação foi manter a distância, eu não queria que ele se aproximasse. E eu vi depois a fita, o chute nem pegou. Vi em câmera lenta. Não aconteceu nada. Até o Dana White falou pra mim que aquilo era normal, que não era nada de mais. Eu vi que a galera do Brasil criticou um pouco mais, mas não teve muita coisa, na verdade. Eu não sou de fazer tumulto, mas também não levo desaforo para casa - disse o brasileiro em entrevista ao Sportv.

Werdum afirma que sua reação foi instintiva, e admitiu não aprovar sua atitude. Por isso, o ex-campeão dos pesados pediu desculpas aos fãs, mas lembrou que Tarverdyan já tem má reputação.

- Não faria aquilo em outra situação. Já pedi desculpas para os fãs, nada justifica a minha reação. Mas imagina aquela situação, de uma luta tensa, e o cara chega me xingando. Agi por instinto. Eu tinha acabado de lutar, estava na pilha. Não peço desculpas a ele, mas aos fãs. Esse cara já é mal visto, tem muitas histórias. Até a mãe da Ronda botou no livro dela que odeia ele. Esse cara já tem antecedentes. Mas nada justifica a minha postura. Conversei com meus treinadores, refleti e tenho que pedir desculpas aos meus fãs. Não foi a atitude certa.