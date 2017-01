Faixa bônus faz parte de edição de luxo do White Album

Por: Omelete

Em 03 de janeiro, 2017 - 20h12 - Música

O Weezer divulgou mais uma música inédita pós-White Album. Ouça "The Last Days of Summer" abaixo:

A faixa é uma das músicas extras que veem depois das músicas extras da edição deluxe do White Album. Além de "The Last Days of Summer", também foram lançadas "I Love the USA", "Fake Smiles and Nervous Laughter" e "Friend of a Friend".

O Weezer lançou, no início de maio do ano passado, o White Album, disco quesucede Everything Will Be Alright in the End, de 2014. Rick Ocasek, do The Cars, voltou a produzir um trabalho do quarteto californiano após Blue Album, de 1994, e o Green Album, de 2001.