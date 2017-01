Dupla fica cercada e motociclista é levado amarrado pelos bandidos

Por: Gshow

Em 08 de janeiro, 2017 - 09h45 - Novelas

Estava tudo saindo conforme o plano de Mario (Bruno Gagliasso) para ajudar Wagner (Felipe Mago): eles colocariam os bonecos no lugar da família do baiano, para enganar João Amaro (Rafael Zulu) e seus capangas. O problema é que, depois de receber ordens de César (Rafael Cardoso) para sequestrar o mecânico da Arraial Pescados, o afilhado de Dona Sinhá (Laura Cardoso) não pensa duas vezes antes de invadir a casa do rapaz.

É nessa hora que João Amaro e sua gangue dão de cara com Mario, Wagner e toda sua família tentando fugir pelos fundos. Aí começa a correria e o clima é de pura adrenalina. A coisa piora quando os bandidos conseguem acertar o mecânico e cercar a dupla, separando os dois e levando Mario apagado e amarrado.

O que vai acontecer com Mario? Descubra na cena que está prevista para ir ao ar em Sol Nascente nesta segunda-feira (09).