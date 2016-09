Por: O Liberal

Em 04 de setembro, 2016 - 10h28 - Editorial

Ainda rende discussões e suspeitas, inclusive da própria ex-presidente Dilma Rousseff, a suposta manobra que permitiu garantir a ela os direitos políticos, depois de ter o mandato cassado pelo Senado, numa mirabolante jogada que fatiou a votação, com o aval do PMDB, partido do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), e a aquiescência do próprio presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski - a quem caberia resguardar o que prescreve a Constituição Federal.

Nesta semana, a ex-presidente disse achar “estranhíssimo” que lhe tenham garantido os direitos políticos mediante a adoção desse estratagema, que também poderia ser usado na votação do processo de cassação do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

Se houve um acordão para garantir o mandato de Cunha, em troca dos direitos políticos de Dilma, a própria beneficiada procura deixar claro que não tinha conhecimento de nada, e nem tampouco aprovaria. Mas jornalistas já revelaram, ao longo da semana, que a conversa vinha sendo articulada nos bastidores por caciques políticos.

Segundo a jornalista Cristina Lobo, a senadora Kátia Abreu (PMDB) havia levado a questão a Renan Calheiros e Lewandowski, mas o PSDB não concordou e a ideia teria sido sepultada. O que ninguém esperava - nem o próprio PSDB, segundo a jornalista - é que o artifício fosse ressuscitado e colocado em prática justamente quando se tomava uma das mais importantes decisões políticas do País nos últimos tempos.

Nesse caso, para garantir mandatos e benesses, à moda do toma lá, dá cá, vale tudo... até mesmo rasgar a Constituição Federal, onde fica estabelecido, em seu Art. 52 que “compete privativamente ao Senado Federal: I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles; II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade; (...); em em seu Parágrafo único: Nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará como Presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por dois terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis”.

Fosse cumprida a lei, como o foi no caso do ex-presidente Collor, Dilma estaria inabilitada para execer cargo público e, quiçá, ainda gozar de foro privilegiado, caso ainda venha a ser ré na Operação Lava Jato, escapando, portanto, da caneta do juiz Sérgio Moro.

Se o julgamento foi político - como foi recente decisão do STF que jogou para as câmaras municipais a responsabilidade de vetar ou não candidaturas - confirma-se a máxima popular e, não só no Pará, mas agora no Brasil, lei também é potoca.