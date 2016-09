Vídeo foi gravado em estúdio no qual a banda trabalha em novo material

Por: Omelete

Em 03 de setembro, 2016 - 17h27 - Música

O mês começou bem para os fãs do Linkin Park! Na última quinta-feira (1), um vídeo foi postado na página oficial da banda onde o vocalista, Chester Bennington, fala sobre as novas composições do grupo - veja.

Gravado dentro de um estúdio, no vídeo, o cantor fala que todos estão super empolgados para mostrar aos fãs o novo trabalho da banda e que ele tem trabalhado bastante em diversos vocais.

Chester Bennington ainda conta que “até o momento, eles já têm bastante material reunido” e que eles esperam que isso inspire muito os fãs tanto quanto inspiraram a banda.