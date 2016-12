Poucas vezes se vê tamanha unanimidade nesses grupos de discussão

Por: Patrícia Kogut

Em 25 de dezembro, 2016 - 11h00 - Celebridades

A Globo realizou uma pesquisa sobre “Rock story” este mês. As opinantes são mulheres de diversas idades e classes sociais, mas com pelo menos uma convicção em comum: Vladimir Brichta está fazendo um Gui irretocável. Poucas vezes se vê tamanha unanimidade nesses grupos de discussão.

O personagem dele na história das 19h de Maria Helena Nascimento é um roqueiro veterano, mas não a ponto de aposentar o seu desejo de fazer sucesso. Seu principal oponente é Léo Regis (Rafael Vitti), um cantor popular da nova geração, a quem acusa de ter roubado uma canção. O fato é que Léo, de quebra (ou principalmente), ocupa o lugar que um dia foi de Gui: o de jovem ídolo da música. Para ele, portanto, trata-se de uma dupla usurpação. O texto aborda um tema delicado, o do envelhecimento num ambiente em que a juventude é quase tudo. Mas faz isso com doses elevadas de leveza e humor. O personagem está muito bem construído pela autora e a direção ( Dennis Carvalho e Maria de Medicis) é competente.

Mas a escolha de Vladimir para o papel faz toda a diferença. Gui tem a energia de um garoto, mas o peso de alguém entre 30 e 40, com uma bagagem, ex-mulher e filha. O ator reúne essas forças. Tudo isso sem dizer que ele ocupa um nicho restrito na TV. Enquanto há inúmeros galãs na faixa dos 20 anos, faltam figuras mais maduras. É uma queixa comum nos bastidores na hora de fazer as escalações. Talvez por essa razão, Vladimir vem sendo figura frequente na teledramaturgia da Globo. E este foi o ano dele. Em “Justiça” — uma das melhores produções de 2016, senão a melhor —, interpretou Celso, o dono de uma barraca na praia. Seu personagem era teoricamente coadjuvante. Só que não. Ele aparecia em todos os episódios, com uma trama que atravessou as demais. Foi um trabalho para ser lembrado. Em “Justiça”, como em “Rock story”, as parcerias do ator foram bem felizes. Na dupla com Leandra Leal e com Jéssica Ellen se saiu tão bem como agora, com Nathalia Dill. A esta altura do campeonato, já está reconhecido como um dos grandes da nossa televisão.