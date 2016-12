“Rock Story” A atriz diz que público está se surpreendendo com a dona de casa

Em 30 de dezembro, 2016 - 06h00 - Magazine

Sempre lembrada por sua alegria nos desfiles de Carnaval à frente das baterias das escolas de samba Salgueiro (no Rio) e Mancha Verde (em São Paulo), Viviane Araújo está mostrando em “Rock Story” que seu lado atriz também veio para ficar marcado na memória dos espectadores. De Naná, a animada manicure de “Império”, para Edith, a dançarina que abre mão da carreira pela família, o público está acompanhando a versatilidade da musa. As informações são do Gshow.

Recebendo o retorno positivo dos telespectadores da novela diariamente, a atriz não esconde o sentimento de realização com o novo trabalho. “Fico muito feliz de poder estar fazendo parte disso. Nas ruas e, principalmente, nas redes sociais, a resposta é imediata. Mal o capítulo sai, as imagens já estão na internet”, comenta.