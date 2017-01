Atual rainha de bateria do Salgueiro mostrou imagem em que aparece com os seios de fora durante desfile da Caprichosos de Pilares

Considerada a "rainha das rainhas" do carnaval do Rio de Janeiro, Viviane Araújo usou sua conta no Instagram para relembrar que sua história na folia vem de muitos anos. Embora hoje ela seja totalmente identificada com a bateria do Salgueiro - na qual reina há dez anos -, Vivi aproveitou o momento nostálico para falar que já esteve em outras agremiações. Na foto que postou na rede social, ela usava uma fantasia ousada, com direito a seios à mostra.

"Todos sabem da minha paixão pelo carnaval! E não é de hoje! É desde de criança! Mas foi em 1995 q fiz minha estreia na Sapucaí! Já desfilei em ala, composição de carro, destaque de chão (hoje musa) e rainha de bateria na atualidade! Há dez anos me tornei salgueirense com todo meu amor, respeito e dedicação à essa escola que hoje é minha família, minha segunda casa! Mas minha história no carnaval inclui outras co-irmãs ao longo da minha trajetória, como essa da foto: Caprichosos de Pilares no ano de 1999. E como está chegando o maior espetáculo da Terra, até lá, vou relembrar pra vocês, meus amores, alguns desses momentos inesquecíveis da minha vida! Espero que gostem", escreveu ela, que também é rainha na Mancha Verde, em São Paulo.