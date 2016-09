Sem cobranças nem neuras, Bianca Duailibe, Amanda Saunders e Luanna Monteiro afirmam que aproveitam a fase da melhor maneira: divertindo-se

Qualquer fase da vida deve ser vivenciada de forma intensa. O motivo é simples, as pessoas precisam viver cada momento, tirar proveito e aprender com ele. A solterice, por exemplo, é um estado civil que nada tem a ver com tristeza ou um momento ruim da vida, pois é uma fase de autoconhecimento. Ser solteiro é poder se divertir mais com os pais e amigos e de se dedicar intensamente para conquistar sonhos, afinal, não precisa dividi-los com ninguém. Há muitas mulheres que lidam com a solteirice de forma natural, sem preocupações e cobranças, como uma fase que precisa ser aproveitada, com muito orgulho, amor próprio e felicidade, que só se encontram em si mesma.