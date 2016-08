As flores, nas suas mais variadas cores, que vão dos tons pastéis aos vibrantes, servem de inspiração para os looks da temporada

Por: Da Redação

Em 28 de agosto, 2016 - 06h00 - Mulher

Cores são elementos que despertam sempre bons sentimentos. Assim, é natural que as peças escolhidas para formar um visual do cotidiano revelem o estado de espírito de cada um. Pensando nisso, a revista Mulher traz nesta edição um editorial que valoriza a estação das flores e suas cores, trazendo mais alegria e leveza para qualquer composição de looks.

No meio de tons vibrantes e cheios de personalidades, o verde também se destaca e, além de energia e vivacidade, traz um pouco da natureza para o vestuário. A primavera é a estação mais colorida do ano, marcada pela beleza das flores. Essa cartela variada de cores se transporta para o mundo fashion e permite a criação de looks alegres e descontraídos, que vai do leve ou sofisticado, dependendo das combinações e uso de acessórios.

Macaquinhos, calças flare, blusas e vestidos longos estão entre as peças que se destacam para a estação. Confira a seguir: