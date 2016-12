Mãe de Milena rasga os papéis apresentados pelo advogado, arma o maior barraco, mas acaba concordando com ele

Por: GShow

Em 22 de dezembro, 2016 - 09h15 - Novelas

Divórcio amigável? Loretta (Claudia Ohana) quer que Vittorio (Marcello Novaes) tire o cavalinho da chuva. Aliás, ela exige! Mas não parece que vai dar muito certo. "Eu nunca vou te conceder um divórcio amigável", dispara a enfermeira, começando o maior barraco no Rota. Lenita (Letícia Spiller) e Ralf (Henri Castelli) se aproximam para tentar acalmar os ânimos, mas é Milena (Giovanna Lancellotti) quem separa os pais e manda os dois para casa.

Mesmo sozinhos, a lavação de roupa suja continua. Enquanto um reclama do abandono, a outra diz que nunca recebeu a atenção que o ex-marido dedicava ao trabalho na padaria. Depois de muita gritaria, Vittorio finalmente saca as reais intenções da mãe de Milena: "Você tá querendo voltar pra mim porque saiu do casamento com o Massimo (Simon Petracchi) sem um centavo, é isso?".

Agora sim, com todas as cartas na mesa, os dois podem negociar de igual para igual. O primeiro passo de Vittorio é pedir para Loretta assinar os papéis em troca de uma boa pensão. São as palavrinhas mágicas para fazê-la mudar de humor e dizer que vai pensar na possibilidade.

Será que Vittorio vai finalmente ficar livre para casar com Lenita? Acompanhe a cena em Sol Nascente nesta quinta-feira, 22/12.