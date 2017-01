Curuzu recebeu a torcida em peso. Fiel presenciou o time profissional vencer o Sub-20 por 3 a 2 na manhã de sábado. Grande quantidade de alimentos n

Em 16 de janeiro, 2017 - 06h00 - Esporte

Da Redação

O estádio Leônidas Castro, o templo sagrado do Paysandu, palco de grandes conquistas bicolores, teve um sábado espetacular com a presença da Fiel que lotou todas as suas dependências, prestigiando o coletivo entre os times profissional x sub-20. De bom, além dos cinco gols registados, também se destacou a arrecadação de alimentos não perecíveis, muito acima da expectativa da diretoria, uma montanha de alimentos, que serão doados à instituições de caridade, que durante a semana serão conhecidas. O torcedor alvi-celeste mostrou toda a sua solidariedade aos eventos sociais promovidos pelo Papão. O coletivo de 100 minutos foi dividido em quatro tempos de 25 e o time profissional roeu uma pupunha para vencer a garotada do Sub-20 pelo placar de 3 a 2.